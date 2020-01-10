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Украина не винит Иран в гибели "Боинга": Пристайко объяснил почему

10 января, 18:58

Министр иностранных дел ответил на самых животрепещущие вопросы, касательно крушения украинского лайнера

Украинские власти не располагают доказательствами внешнего воздействия на пассажирский Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", который 8 января разбился в пригороде Тегерана.

Об этом на брифинге по авиакатастрофе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, отметив, что данных о теракте либо других "неестественных причинах" случившегося у Украины нет. Но, в то же время, ни одна из версий пока что не исключается.

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Таким образом, он прокомментировал версию о том, что трагедия могла случиться из-за попадания в борт ракеты российского ЗРК "Тор", которыми оснащены иранские войска.

Кроме того, по словам Пристайко, у Киева нет претензий к Тегерану по координации действий по изучению авиакатастрофы, поскольку Украине был предоставлен доступ и к месту падения самолета, и к бортовым самописцам.

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Глава МИД также отметил необходимость дополнительной верификации видео и фото авиакатастрофы, заверив, что следователи работают со всеми материалами, которые имеются в открытом доступе.

Вдобавок к этому, Вадим Пристайко озвучил желание Украина создать международную коалицию для расследования катастрофы самолета в Иране.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями вокруг расследования трагедии в Тегеране. Более детально об этом и версиях случившегося читайте в специальной хронике "Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования" на нашем сайте.

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авиакатастрофа МАУ крушение Боинга Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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