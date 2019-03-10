Невыполнение требований МВФ и разворовывание "оборонки": ТОП-5 новостей страны

Вашингтон настаивает на том, чтобы лишить иммунитета украинских народных избранников

Фото: "Сегодня".

Невыполнение требований МВФ и разворовывание "оборонки": ТОП-5 новостей страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/12e/844/5c812e84460a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/12e/844/5c812e84460a8.jpg 2019-03-10T16:48:00+02:00 Политика Вашингтон настаивает на том, чтобы лишить иммунитета украинских народных избранников

Уходящая неделя ознаменовалась скандалами в оборонной сфере Украины, программой защиты свидетелей и изменениями правил продажи антибиотиков. Читайте главные новости страны в специальном материале сайта "Сегодня".

Антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам. Теперь антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту.

До конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные акты для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов исключительно по рецепту, разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью, а также разработать и утвердить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.

До конца третьего квартала 2019 года Минздрав должен разработать и утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных в Украине антибиотиков.

В 2019-2020 гг. Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

В течение этого времени Минздрав также должен будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.

В США призвали Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинских парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом она сказала в Киеве во время информационного марафона "Диалоги во времени".

"Как уже давно обсуждается в Украине, я хочу сказать, на самом деле, на протяжении десятилетий, члены парламента, которые продолжают пользоваться иммунитетом от уголовного преследования в ситуации, когда все признают, что имеют право на злоупотребления, должны проголосовать, чтобы отменить эту неприкосновенность для следующего состава парламента", – заявила Йованович.

Мари Йованович. Фото: Facebook

Напомним, в октябре 2017 года Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, поддержав президентский (№7203) и депутатский (№6773) законопроекты. В президентском варианте предлагалось убрать пункт, который не позволял привлекать парламентариев к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать нардепов без согласия Рады. Также документ предлагает исключить из статьи 80 Конституции положение, которым народным депутатам гарантируется неприкосновенность.

В оборонной сфере Украины выявили финансовые нарушения почти на 90 млн гривен

4 марта разразился очередной громкий скандал в оборонной сфере страны. За два года в "оборонке" выявили финансовые нарушения почти на 90 млн грн. Об этом говорится в публичном отчете Государственной аудиторской службы Украины за 2018 год.

Во время ревизии деятельности Министерства обороны и 27 объектов, относящихся к его сфере управления, в указанный период времени произошли финансовые нарушения, которые привели к потерям денежных и материальных ресурсов на сумму 88,1 млн грн.

Кроме того, Госаудитслужба указала на другие недостатки в финансово-хозяйственной деятельности оборонной сферы. В частности, установлены факты незаконного использования свыше 52 тыс. га земель на балансе Минобороны – в частности, отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки привело к их безвозвратной потере.

Например, в Хмельницком самовольно захватили и изъяли почти 300 га земель, предназначенных для квартирно-эксплуатационных отделов, а в Полтаве и Харькове – почти по 800 га. Общая сумма этих земель оценивается в более 1,6 млрд грн.

Также оборонное ведомство не смогло вернуть более 90 млн грн от своих должников через неспособность доказать несоблюдение ими условий договоров. Еще Госаудитслужба установила, что в ВСУ поставляли некачественный уголь и дымовую смесь на сумму 9 млн грн.

Напомним, что журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.

В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн грн.

В Украине будут по-новому защищать свидетелей

Верховная Рада озаботилась защитой свидетелей тяжких преступлений — на этой неделе парламент планирует рассмотреть законопроект о создании Национальной службы защиты свидетелей и потерпевших авторства 16 нардепов. Сайт "Сегодня" разобрался в правилах работы нового органа в специальном материале "Защита свидетелей по-новому: депутаты хотят создать новую службу и делать пластические операции".

Защищать Нацслужба будет свидетелей, потерпевших и подозреваемых, которые проходят по тяжким уголовным делам и могут предоставить следствию важную информацию. Кроме того, под защиту могут попасть связанные с преступлениями против нацбезопасности страны, против воли, чести и достоинства человека, а также с преступлениями транснационального характера (например, терроризм).

Ходатайство о предоставлении защиты может подать прокурор, следователь или следственный судья. После обращения специальная комиссия, которая будет состоять из экспертов нового органа и представителя Генеральной прокуратуры, даст рекомендации — стоит ли выделять защиту тому или иному человеку.

Однако последнее слово будет за руководителем Нацслужбы. Если его вердикт окажется положительным, то подопечного включат в Госпрограмму защиты. По ней свидетелю, потерпевшему или подозреваемому (а также его родственникам) обеспечат конфиденциальность личных данных, могут заменить документы (в том числе и паспорт), застраховать имущество или выдать спецсредства индивидуальной защиты (бронежилет, шлем, а также бронированные и противоударные щиты).

В особых случаях человека могут переселить, в том числе и за границу. Допускается даже изменение внешности с помощью пластической хирургии за счет госбюджета.

Украина не выполняет условий МВФ

Миссия МВФ, которая начала работу в Украине 5 марта, оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. При этом Украина пока не смогла выполнить требований Международного валютного фонда, которые прописаны в меморандуме о сотрудничестве.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

"Что мы можем показать нашим кредиторам? Ничего! Ни один отраслевой структурный маяк не выполнен… Законопроект № 2413а, так называемый "сплит" — в очередной раз отложен. № 6303д – усиление институциональной способности НКЦБФР в защите прав инвесторов, увеличении прозрачности нашего рынка — также отложен. Законопроект о деривативах и финансовых рынках № 9035 даже не имеет смысла рассматривать без принятия хотя бы одного из предыдущих. ... А самое печальное, что все это нужно не МВФ, это нужно, прежде всего, нам самим", – написал Хромаев в Facebook.

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