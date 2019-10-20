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Украина нужна НАТО: что мы можем предложить Альянсу

20 октября, 11:57

Вице-премьер Дмитрий Кулеба рассказал об уникальном опыте Украины

/ Фото: Офис Президента Украины

Отношения Украины и НАТО являются выгодными не только для Киева, но для Североатлантического альянса.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил "Радио Свободе".

"Не только мы что-то берем в НАТО, но и НАТО много берет у нас", – сказал он.

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По словам Кулебы, украинские власти избрали общий подход в отношениях с НАТО и Евросоюзом. Он заключается в том, что стороны нужны друг другу, и, в частности, за счет большого опыта ведения гибридной войны, который имеется у Украины.

"Украина накопила очень серьезный и абсолютно уникальный опыт именно военных аспектов гибридной войны. И мы будем развиваться в этом направлении, обмениваться опытом с нашими коллегами для того, чтобы сформировать целостную концепцию противодействия гибридным угрозам", – добавил вице-премьер.

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Дмитрий Кулеба также отметил "существенное ускорение" работы над внедрением стандартов НАТО в Украине, но, в то же время, он считает, что вопрос заключается "не только в стандартах как таковых".

"Следующий уровень – это достижение совместимости между Вооруженными силами Украины и стран НАТО. Но главное, о чем напоминают наши партнеры из Альянса – в НАТО вступает не армия, а в НАТО вступает страна. Поэтому вся страна должна меняться, чтобы соответствовать критериям членства в Альянсе", – добавил Кулеба.

Напомним, в последние дни октября в Украину приедет руководство НАТО – члены Североатлантического совета посетят Киев и Одессу. Возглавит делегацию генсек Альянса Йенс Столтенберг, который проведет в украинской столице заседание комиссии Украина-НАТО.

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евроинтеграция гибридная война североатлантический альянс Украина-НАТО Дмитрий Кулеба

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