Украина обеспечит транзит в Европу: Пристайко прокомментировал переговоры по газу

Год подходит к концу и Киев с Москвой пришли к важным договоренностям

/ Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уверен, что переговоры по транзиту газа завершатся успешно. Он считает, что Украина может еще больше транспортировать голубого топлива в Европу. Об этом он сказал на совместной с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом пресс-конференции.

Министры обсудили вопрос нового газового контракта между Киевом и Москвой, поскольку прежнее, 10-летнее соглашение, истекает в конце года.

"Наши переговорные команды только поздно вечером закончили переговоры в рамках трехстороннего формата – мы, Российская Федерация и Европейский Союз. Я уверен, что эти переговоры закончатся успешно. Мы действительно имеем определенные вопросы, где мы расходимся. И это нормально между партнерами. Мы считаем, что украинская газотранспортная система способна обеспечить газ для потребителей в Европейском Союзе, и то, что проект "Северный поток-2" является больше политическим, чем экономическим, мы имеем возможность это обсудить", – сказал Пристайко.

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Украинский министр отметил, что на переговорах удалось договориться о транзите газа через Украину. Он также заявил, что украинская ГТС может прокачивать в три раза больше газа, чем сейчас, и больше, чем сможет "Северный поток-2" (если будет достроен).

"Мы очень довольны и благодарны немецкой стороне за гарантии, которые были предоставлены. И мы уверены, что мы являемся надежным поставщиком, и сегодняшняя договоренность о транзите в Европейский Союз – как раз мы хотим подчеркнуть тем, что мы остаемся для Европейского Союза надежным (партнером по транзиту газа. – Ред.). Мы готовы на то, чтобы газ покупался между Украиной и Европой для того, чтобы снять все вопросы сколько, когда и по какой цене... Мы как государство обеспечим вам транзит и зимой, и летом", – добавил глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", сегодня в Минске в трехстороннем формате состоялись переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной, Еврокомиссия участвовала в онлайн-режиме. Стало известно, что "Газпром" готов заплатить Украине 3 млрд долларов.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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