Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы – Разумков

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал способствовать возвращению к базовым принципам и идеям, заложенным основателями Совета Европы, а именно — к соблюдению высоких стандартов в области прав человека, демократии и верховенства права.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Разумков подчеркнул, что Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов Совета Европы, ведь двойные стандарты в процессе принятия решений ставят под сомнение ценностные ориентиры этой организации.

"Наша последовательность и принципиальность должна быть незыблемой, если мы действительно стремимся к утверждению международного права как ценности. И единственным залогом свободного и демократического развития является готовность обеспечить не на словах, а на деле соблюдение прав человека, верховенства права и демократических свобод", – отметил глава Верховной Рады.

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Дмитрий Разумков также обратил внимание участников конференции на то, что организация слабо реагирует на постоянные тенденции нарушения прав человека в отдельных странах. Однако Украина, совместно с другими государствами, не готова мириться с попытками дискредитации авторитета Совета Европы.

"Вполне мотивированным является решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ Постоянной делегации Верховной Рады Украины в знак протеста против возвращения делегации России в Парламентскую Ассамблею. Это решение является реакцией на тотальное и системное нарушение агрессором прав человека на временно оккупированных территориях", – подчеркнул он.

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Он считает, что фундаментом развития Европы на следующие 70 лет должна стать концепция демократической безопасности на основе принципов Европейской хартии прав человека.

"Без демократических принципов не может быть стабильной Европы. Убежден, что восстановление уважения к таким ценностям должно стать сквозной темой дальнейших дебатов в этих стенах", – подчеркнул председатель Верховной Рады.

Напомним, 25 июня на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращение России в ПАСЕ.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

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