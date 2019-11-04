Украина обратилась к России по захваченным кораблям

Киев хочет получить от Москвы координаты и время, чтобы забрать свои военные суда

МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть незаконно захваченные в Керченском проливе катера и буксир. Об этом заявил на совместной с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу пресс-конференции министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"МИД направил ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", – сказал он.

Отметим, что после освобождения украинских моряков из плена, Москва до сих пор не вернула захваченные украинские корабли.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов сообщал, что Россия пока не может вернуть Украине захваченные корабли, однако уверен, что до конца года их точно передадут.

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Напомним, в конце ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Подробнее о всей операции агрессора против украинских кораблей смотрите в реконструкции событий:

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