Украина обратилась в Трибунал ООН из-за захвата Россией военных кораблей

Сегодня, 21:50

Украинские дипломаты намерены обжаловать действия России с использованием всех имеющихся правовых средств

 

фото AFP
фото AFP

Украина проинформировала Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву о вооруженном захвате российскими военными украинских судов и экипажей в Керченском проливе.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины относительно информирования Арбитражного Трибунала, который рассматривает спор между Украиной и Российской Федерацией, об обострении ситуации в Керченском проливе, Азовском и Черном морях.

"27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел проинформировало арбитражный суд, рассматривающий спор между Украиной и Российской Федерацией о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, о последних действиях Российской Федерации, которые значительно ухудшили спор между сторонами", – говорится в сообщении.

В частности, "Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты".

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"Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский Союз и Турцию, решительно осудили подобные действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", – отмечают украинские дипломаты.

"Последние действия, включая и обстрел и захват украинских кораблей, свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России. Создание препятствий для судоходства, неоправданно длительные остановки судов под флагами Украины и третьих стран повлекли значительные экономические потери. Обращает на себя внимание, что объектом таких неоправданных остановок стали только суда, следующие в украинские порты, суда, которые двигались в российские порты в Азовском море, не подвергались подобным ограничениям", – говорится в сообщении.

"Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств", – заявили в МИД.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Были захвачены 24 украинских моряка.

Вчера "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков.
Россия, ООН, азовское море, корабли, Керченский пролив, трибунал, МИД Украины

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Источник:

УНИАН

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