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Украина осуждает ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

6 мая, 03:07

Около 20 человек погибли в результате ракетных ударов Израиля и сектора Газа

Фото: Телеграф
Фото: Телеграф.

Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которым подвергся Израиль из Сектора Газа в течение последних дней. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

"Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в Секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей. Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и покое", – говорится в сообщении.

МИД призывает к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации.

"Досадно, что указанные обстрелы произошли после Дня памяти жертв Холокоста и накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан", – отмечают в дипломатическом ведомстве.

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Тег Израиль

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