Украина отклонила оба предложения Венгрии по языковому вопросу

Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

От Венгрии поступили два предложения касательно ситуации с изучением украинского языка венгерским меньшинством на Закарпатье.

Об этом, как сообщает LB.ua, на встрече с министром образования Анной Новосад заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Согласно информации на Министерства образования и науки, Будапешт предлагает:

Приравнять венгерский язык к языкам коренных народов; Увеличить количество уроков украинского языка, а другие предметы оставить на венгерском.

Однако, как заявила Новосад, согласно украинскому законодательству, коренными народами считаются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. И венгры под это определение не подпадают.

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Второе предложение, по словам министра, приведет к тому, что детям придется учиться семь дней в неделю, что поставит их детей под угрозу.

"Какие предметы изучать на государственном языке – решение школы. Это оптимальный вариант", – подчеркнула Новосад.

При этом министр призвала закрыть политические дискуссии по языковому вопросу и сосредоточиться на работе с учителями и методистами.

"Для нас это очень важно, ведь основная цель – чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком. В то же время мы уважаем конституционное право каждого ребенка изучать и учиться на родном языке", – сказала глава Министерства образования и науки.

Напомним, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного языка в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Как известно, 6 декабря Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств.

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