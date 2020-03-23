Украина отреагировала на "выборы президента" в Абхазии

Министерство иностранных дел Украины осудило проведенные 22 марта "выборы президента" в оккупированной Абхазии. В ведомстве подчеркивают, что эти т.н. "выборы" не имеют никакой юридической силы.

"Украина не признает никаких так называемых "выборов" на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации безопасности в регионе Черного моря", – заявили в МИД.

В ведомстве напомнили, что организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является обычной практикой России в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств.

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Официальный Киев выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ и призывает Москву выполнить все положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале января нынешнего года в Абхазии взяли штурмом администрацию "президента". Противники победившего на "выборах", проведенных летом в 2019-го, "президента" прорвались в админздание в Сухуми. В результате "государственного переворота" марионетка Кремля подал в отставку.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены.

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