Украина ответила на новые требования Венгрии

Украинские дипломаты напомнили, что в обход санкций ЕС и НАТО венгерское Минобороны сотрудничает с Россией

Своими заявлениями в адрес Киева Будапешт играет на руку Москвы. Об этом в Twitter заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", – написал он.

"Венгрия манипулирует, поскольку: 1) правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года; 2) Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать. Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений", – добавил дипломат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна требует от Киева внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО.

"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", – заявил Сийярто.

Напомним, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они оказывают давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

В НАТО надеются, что Венгрия и Украина договорятся по языковому закону, из-за которого Будапешт блокирует встречи Киева в Североатлантическом альянсе.

США жестко ответили на попытки Венгрии заблокировать сотрудничество Украина-НАТО.