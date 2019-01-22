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Украина ожидает жесткую резолюцию ПАСЕ по агрессии России в Керченском проливе

Сегодня, 17:25

Решение европейцев поможет Украине, например, в международных судах при рассмотрении исков

Украина ожидает жесткую резолюцию ПАСЕ по агрессии России в Керченском проливе Политика Решение европейцев поможет Украине, например, в международных судах при рассмотрении исков

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает общеевропейские вопросы, в частности, правила проведения референдумов в государствах-членах Совета Европы, а их 47. Украинский вопрос по агрессии России обсудят на срочных дебатах в четверг.

Украинская делегация усиленно готовится к этим дебатам. И уже обнародовала предварительный текст доклада, который во время заседания озвучат делегаты от Германии. Они призывают депутатов ПАСЕ освободить наших моряков, расширить на Азовское море миссию ОБСЕ, защитить свободу судоходства. А главное – европейцы еще раз подтвердят поддержку территориальной целостности Украины, подчеркивая, что воды, где произошел конфликт, – украинские. Докладом украинская делегация довольна, хотя и внесет правки, потому что от них во многом зависит, какой именно, в конце концов, будет резолюция и, соответственно, насколько резким будет осуждение действий России в Керченском проливе.

"Думаю, что найдутся те, кто будет здесь продвигать российские интересы. Поэтому ближайшая задача – это отработать этот Доклад до утра четверга, а потом будет решение", – сказал член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

Под решением украинцы имеют в виду резолюцию, которую примут по итогам дебатов. Сейчас каждый делегат может вносить в нее свои поправки. Напомним, что представителей России в этом году здесь нет – их места пусты – и не будет к концу 2019 года. Украинцы называют это своей маленькой победой и надеются, что европейцы в четверг решительно осудят русскую агрессию. На резолюцию смогут ссылаться международные уголовные суды, которые будут рассматривать иски Украины против России. Поэтому, чем сильнее будет ее текст, тем для нас лучше. Украинский вопрос стоит в четверг в повестке дня первым.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в ПАСЕ документ подтвердит поддержку европейскими странами украинской позиции относительно ситуации в Азовском море и даст четкую оценку политике Москвы. Он объяснил, как покажет себя фактор давления на Россию.

А тем временем Украина лишилась мест в важном комитете ПАСЕ. Бюро ПАСЕ изменило правила формирования комитетов, что привело к "исключению" украинских делегатов в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ. Один из них имеет особую важность, ведь он разрабатывал изменения в регламент, которые позволили бы снять санкции с РФ.

Россия, дебаты, резолюция, ПАСЕ

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Сегодня

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