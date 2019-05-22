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Украина передала России список 107 заложников для обмена по принципу "всех на всех" – Марчук

22 мая, 20:06

Оккупанты подтверждают установление только 27 человек

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявляет, что Киев передал Москве список 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", но оккупанты подтверждают установление только 27 человек.

Об этом Марчук сообщил на своей странице в Facebook. 

Он отметил, что Украина поддерживает принцип обмена заложников "всех на всех", и уже был осуществлен обмен списками.

"Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы, и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А об остальных наших 80 человек они ничего не знают, и они их не нашли", – заявил Марчук.

"Однажды к таким ненайденным даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", – отметил бывший представитель Украины в ТКГ. 

К тому же, он сообщил, что представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" людей, которые не имеют никакого отношения к войне в Донбассе, а совершили особо тяжкие преступления во время событий на Майдане (экс-"беркутовцы") или 2 мая 2014 года в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье. 

Также Марчук добавил, что с этим процессом обмена заложников тесно связана еще и проблема пропавших без вести, которых насчитываются "сотни человек". 

"Все это в полной мере относится и к принципу "всех установленных на всех установленных". Поэтому Украина "За" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", – добавил он.

Напомним, в плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого. 


Напомним, сутками ранее, 20 мая, боевики на Донбассе устроили 10 обстрелов, был ранен украинский боец .

19 мая боевики и вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, однако понесли потери .

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Тег обсе, заложники, марчук, пленные, ОРДЛО

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