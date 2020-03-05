Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными – Зеленский

« Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей», - заявил Зеленский

Украина в Минске передала список из более 200 человек для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ", – информирует пресс-служба главы государства.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого", – заявил Зеленский.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", – заметил президент.

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По словам главы государства, идет обсуждение с Россией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

Мол, необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей, – считает президент.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", – подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я участвовал в "нормандской встрече", я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас – стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", – резюмировал президент.

Ранее мы сообщали о том, что теперь уже бывший министр иностранных дел, а нынче – вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что с момента "нормандской встречи" удалось достичь прогресса только в обмене пленных.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнение в том, что следующий "нормандский саммит" состоится в апреле 2020 года, поскольку украинская сторона, по его словам, не придерживается своих договоренностей, достигнутых на встрече 9 декабря в Париже.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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