Украина планирует открыть в Иерусалиме офис инноваций – посол

На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства в Иерусалим

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Украина планирует открыть в Иерусалиме офис по внедрению инноваций, о переносе туда из Тель-Авива украинского посольства или консульства пока речь не идет. Об этом заявил посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день речь не идет о переносе посольства или консульства (в Иерусалим). Речь шла – это была совместная идея и Президента Украины, и Премьер-министра Израиля – о возможности открытия инновационных офисов в Иерусалиме и Киеве, которые будут заниматься развитием технологического сотрудничества", – сказал Надоленко.

В этом контексте он отметил, что Украине очень важно поддерживать тесную инновационную связь с Израилем, потому что он действительно является "стартап-нацией", там постоянно зарождаются новые технологии, и нашей стране надо постоянно держать руку на пульсе этих технологий.

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"Я думаю, что такой офис будет чрезвычайно интересным", - спрогнозировал дипломат.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его визит в Киев "приносит... представительство Украины в Иерусалиме". Об этом он сказал в своем специальном видеообращении, опубликованном на Facebook.

Новости "Сегодня" писали, что накануне с Нетаньяху встретился президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства заявил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

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