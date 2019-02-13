Украина поблагодарила ООН и международные организации за гумпомощь Донбассу

Украинский дипломат выразил надежду, что План гуманитарной помощи для востока Украины на 2019 год будет вовремя профинансирован и воплощен

Фото: Getty Images

Украина поблагодарила ООН и международные организации за гумпомощь Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/361/290/5c6361290c51e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/361/290/5c6361290c51e.jpg 2019-02-13T02:04:00+02:00 Политика Украинский дипломат выразил надежду, что План гуманитарной помощи для востока Украины на 2019 год будет вовремя профинансирован и воплощен

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко поблагодарил ООН, партнеров и международные организации за гуманитарную помощь жителям востока Украины, которые страдают от вооруженной агрессии РФ.

Об этом он сказал во вторник, 12 февраля, на специальном заседании ООН относительно Плана гуманитарной помощи востоку Украины на 2019 год, сообщает Укринформ.

"Спасибо вам за только что сделанное объявление о создании Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине. Хочу присоединиться к благодарности, высказанной министром (с временно оккупированных территорий Вадимом Чернышом – ред.), всем агентствам ООН и партнерам, особенно тем, которые собрались сегодня здесь, международным неправительственным организациям за их усилия по улучшению жизненных обстоятельств гражданского населения в районах Донбасса, которые страдают от вооруженного конфликта, внешней военной агрессии", – отметил он.

Украинский дипломат выразил надежду, что План гуманитарной помощи для востока Украины на 2019 год будет вовремя профинансирован и воплощен.

Как сообщалось, в ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, которые страдают от вооруженного конфликта. Координацией фонда в Украине будет заниматься Офис ООН по координации гуманитарных вопросов под руководством координатора по гуманитарным вопросам, координатора системы ООН в Украине. Представители делегаций Швеции и Литвы в своих выступлениях сообщили, что их правительства уже внесли средства в фонд. Правительство Швеции пожертвовало 1 млн долларов.

Также ранее в ООН рассказали, сколько украинцев на Донбассе продолжают нуждаться в помощи.

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