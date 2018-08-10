Украина подала иск в ЕСПЧ о нарушении Россией прав украинских политзаключенных

Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений ею прав украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля", – написал Лещина.

Он отметил, что в заявлении описаны нарушения по 71 политзаключенному.

В частности, правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации конвенции о защите прав человека и основных свобод: ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения), ст. 5 (личная свобода), ст. 6 (справедливый суд), ст. 8 (уважение личной и семейной жизни), ст. 10 (свобода выражения), ст. 13 (эффективное средство защиты), ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей, кроме тех, для которых они были предусмотрены) в отношении граждан Украины, которых Россия преследует по политическим мотивам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ЕСПЧ объединил иски против России по Донбассу и Крыму в два больших дела

"Касательно Клыха, Балуха, Куку и Литвинова дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья", – добавил Лещина.

Как сообщалось, Украина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с иском против Российской Федерации относительно незаконной массовой высылкм граждан Украины и других государств из аннексированного полуострова Крым.

Всего в Европейский суд по правам человека Украина подала пять крупных исков по межгосударственным делам.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН.