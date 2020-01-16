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Украина подала заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей НАТО

16 января, 01:44

Участие в программе будет способствовать более оперативному обмену разведданными между Украиной и НАТО

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к Организации Североатлантического договора (НАТО) с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей Альянса.

Как говорится на Правительственном портале, об этом Кулеба заявил в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое сегодня состоялось в штаб-квартире Альянса.

"Потребность участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО давно перезрела. Этот вопрос не политики, а исключительно практики. Наши военные нуждаются в тесном взаимодействии с Альянсом и обмене информацией. Особенно этот вопрос актуален в разрезе угроз в Черноморском регионе", – подчеркнул вице-премьер.

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По словам Кулебы, Программа расширенных возможностей не входит в трек интеграции Украины в Альянс и курса на приобретение членства в НАТО, поскольку для этого у Украины есть инструмент Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО.

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"Даже недавняя трагедия, которая произошла в Иране, сбитие нашего самолета, продемонстрировала, насколько важно для Украины иметь эффективный обмен разведданными с НАТО. Кстати, союзники высоко оценили принципиальную и одновременно взвешенную позицию и действия украинской стороны после трагического сбития самолета", – отметил он.

Как сообщалось, 31 октября президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Комиссии Украина – НАТО в Киеве предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

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НАТО Украина заявка Украина-НАТО Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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