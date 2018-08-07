Украина подаст новый иск против РФ по всем политзаключенным

Сегодня, 01:24

По словам Петухова, подача такого иска обратит внимание международной общественности на проблему данной категорию лиц

фото GETTY
фото GETTY

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявляет, что на следующей неделе Украина подаст в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) комплексный межгосударственный иск относительно украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых Российской Федерацией.

"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации относительно всех наших политзаключенных. Это некоторая категория лиц, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации", – сказал он в эфире "5 канала" в понедельник.

По словам Петухова, подача такого иска обратит внимание международной общественности на проблему данной категорию лиц.

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"И внимание Страсбургского суда обеспечит как минимум то, что у них будут человеческие условия содержания", – выразил убеждение замминистра юстиции.

Кроме того, он подчеркнул, что в перспективе, через решение суда, появится возможность освободить политзаключенных из РФ.

Как сообщалось, Украина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека с иском против Российской Федерации относительно незаконной массовой высылкм граждан Украины и других государств из аннексированного полуострова Крым.

Всего в Европейский суд по правам человека Украина подала пять крупных исков по межгосударственным делам.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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