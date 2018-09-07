Украина поддержала Британию в отношении причастности России к отравлению Скрипалей

Украина поддержала выводы расследования Великобритании о причастности России к применению нервно-паралитического вещества Новичок в Солсбери и Эймсбери.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Выводы Организации по запрещению химического оружия о том, что во время атаки в Эймсбери был применен токсичный химикат такого же типа, что и во время атаки в Солсбери, является еще одним подтверждением продолжения агрессивной политики РФ", – отметили в МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что лица, ответственные за применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее достаточно резко отреагировали во внешнеполитическом ведомстве России на призыв целого ряда западных стран – Германии, Канады, США и Франции – к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипалей". В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такое обращение "бредом".

Напомним, что постпредставитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Также ранее сообщалось, что Великобритания намеревалась ознакомить Совет Безопасности ООН с новыми доказательствами по "делу Скрипаля".