Украина поддержала Британию в отношении причастности России к отравлению Скрипалей

Сегодня, 22:23

Украина выражает полную солидарность с Великобританией

Фото: пресс-служба МИД Украины
Фото: пресс-служба МИД Украины

Украина поддержала выводы расследования Великобритании о причастности России к применению нервно-паралитического вещества Новичок в Солсбери и Эймсбери.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Выводы Организации по запрещению химического оружия о том, что во время атаки в Эймсбери был применен токсичный химикат такого же типа, что и во время атаки в Солсбери, является еще одним подтверждением продолжения агрессивной политики РФ", – отметили в МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что лица, ответственные за применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее достаточно резко отреагировали во внешнеполитическом ведомстве России на призыв целого ряда западных стран – Германии, Канады, США и Франции –  к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипалей". В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такое обращение "бредом".

Напомним, что постпредставитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Британии подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Также ранее сообщалось, что Великобритания намеревалась ознакомить Совет Безопасности ООН с новыми доказательствами по "делу Скрипаля".
Великобритания, МИД Украины, Скрипаль, новичок, Солсбери, Эймсбери

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Источник:

"Сегодня"

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