Украина покинула ПАСЕ: когда Рада примет официальное решение
Стало известно, когда парламентский комитет вынесет вердикт насчет прекращения участия Украины в ПАСЕ
Вопрос о приостановлении участия украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будет решен на заседании комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам через полторы недели.
Согласно опубликованной на сайте комитета его повестке дня, 1 июля планируется рассмотрение вопроса "О приостановлении участия украинской делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе Ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий относительно заложников, украинских военных моряков и крымских татар".
Кроме того, в этот день планируется рассмотрение и других тем:
- проекта постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначении на эту должность Вадима Пристайко;
- обеспечения юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ для защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем;
- подготовки обращения Рады в связи с отказом России исполнять решение Международного трибунала ООН и продолжением удерживания РФ украинских моряков, взятых в плен 25 ноября прошлого года, и других политических заключенных.
Напомним, что на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина покинула ПАСЕ: когда Рада примет официальное решение". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина прекратила работу в ПАСЕ, а Грузия оспаривает полномочия России
Украинцы боролись, как могли, но европейцы не оценили
Украина не будет голосовать на выборах нового генсека Совета Европы
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от новоизбранного генерального секретаря
Украина не допустит россиян в числе наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений
Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии ПАСЕ шесть делегаций
Украина все равно намерена платить взносы в Совет Европы