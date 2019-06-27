Украина покинула ПАСЕ: когда Рада примет официальное решение

Стало известно, когда парламентский комитет вынесет вердикт насчет прекращения участия Украины в ПАСЕ

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Вопрос о приостановлении участия украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будет решен на заседании комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам через полторы недели.

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Согласно опубликованной на сайте комитета его повестке дня, 1 июля планируется рассмотрение вопроса "О приостановлении участия украинской делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе Ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий относительно заложников, украинских военных моряков и крымских татар".

Кроме того, в этот день планируется рассмотрение и других тем:

проекта постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначении на эту должность Вадима Пристайко;

обеспечения юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ для защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем;

подготовки обращения Рады в связи с отказом России исполнять решение Международного трибунала ООН и продолжением удерживания РФ украинских моряков, взятых в плен 25 ноября прошлого года, и других политических заключенных.

Напомним, что на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию.

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