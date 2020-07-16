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Украина получила безвиз с еще одной страной мира

16 июля, 19:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

Украинцы смогут без виз отправиться на популярные курорты Карибского моря

Украина и Гренада подписали соглашение об отмене визовых ограничений.

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Теперь украинцы смогут свободно путешествовать в эту страну Карибского бассейна с туристической целью на 90 дней в течение 180 дней, сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующий документ был подписан главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой и послом Гренады в России Олегом Фирером. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.

Как отметили украинские дипломаты, Грендада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм. Также эта страна поддерживает тесные связи с США, Канадой и Британией.

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Гренада – это островное государство в Карибском море, включающее остров Гренада, а также южную часть островов Гренадины. Является одним из самых популярных курортов этого региона.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что у Евросоюза нет никаких претензий к безвизовому режиму с Украиной.

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

Подробно о том, какие страны открыты на въезд для украинце, сайт "Сегодня" писал в статье "Отпуск за границей: как поехать на море в Хорватию и почему после Египта нужен карантин".

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Гренада МИД Карибы безвизовый режим безвиз

Источник: Сегодня

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