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  1. Новости политики

Мир помогает Украине бороться с коронавирусом: Зеленский раскрыл детали (видео)

1 апреля, 19:10

Станислав Кожемякин

Президент рассказал, сколько и каких именно средств Украина получила для противостояния COVID-19

Украина получила третью партию медицинских средств для борьбы с коронавирусной эпидемией.

Об этом в очередном видеообращении к согражданам 1 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Украину прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов, столько же средств защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Подчеркиваю, что на местах эти очки должны быть распределены именно между медицинскими работниками, а не между родственниками или друзьями", – сказал президент.

Отдельной доставкой в Украину прибыли 100 тысяч тестов ПЛР и гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.

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Этот груз, как и предыдущие, распределят между областями, а региональные руководители, в свою очередь – между аптеками. Зеленский пригрозил им личной ответственностью за это.

Как уже сообщалось, 31 марта в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с медицинским грузом для противостояния коронавирусу. За два дня до этого прилетел второй самолет со средствами защиты- респираторами, медицинскими масками и защитными костюмами.

А первый борт прибыл 23 марта. Военный самолет привез в Украину тесты ПЦР (полимеразной цепной реакции), 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики и другие средства защиты, а также аппараты ИВЛ.

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Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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