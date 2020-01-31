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Украина получила мощные сигналы от США: Пристайко встретился с Помпео

31 января, 12:11

Американский дипломат ожидаемо пообещал помощь США в противостоянии агрессии РФ

Фото: twitter.com/katerynazelenko

Фото: twitter.com/katerynazelenko

Госсекретарь США Майк Помпео после прибытия в Киев встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, с которым обсудил поддержку нашей страны со стороны Вашингтона и сотрудничество между странами, сообщает пресс-служба МИДа.

Дипломаты обсудили вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США. Главное внимание во время переговоров было уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинско-американского стратегического партнерства.

Так, Вадим Пристайко поблагодарил Белый дом и Конгресс США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

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В свою очередь Майк Помпео заверил о полной поддержке Украины Соединенными Штатами в противостоянии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине.

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Помпео прибыл в Киев: с кем встретится и что обсудит
REUTERS/Kevin Lamarque

Как рассказывала в комментарии сайту "Сегодня" член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест, визит Помпео в Украину может стать подготовкой встречи Зеленского и Трампа. По ее мнению, для американцев этот визит в первую очередь политический – чтобы продемонстрировать отсутствие сложностей в отношениях с Украиной.

Впрочем, в Украине ожидания от нынешнего визита госсекретаря не столь радужные. Напомним, что турне Майка Помпео изначально намечалось на начало января, но было отложено в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном. Украина – вторая "станция" в поездке: в Киев госсекретарь прилетит из Лондона. Подробней о визите высокопоставленного американского чиновника в Украину читайте в статье Помпео в Киеве: что везет Зеленскому госсекретарь США.

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США Майк Помпео Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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