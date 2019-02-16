Потратить на самое необходимое: куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США

По словам Старикова, важно освоить помощь и активно проводить реформы

Фото: Pixabay

Потратить на самое необходимое: куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/407/a40/5c6407a40ad6e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/407/a40/5c6407a40ad6e.jpg 2019-02-16T15:50:00+02:00 Политика По словам Старикова, важно освоить помощь и активно проводить реформы

Финансовую помощь от США на совершенствование военно-технической базы стоит, в первую очередь, воспринимать как политический жест. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, раньше Америка оказывала лишь политическую поддержку Украине, сейчас помогает деньгами.

"Неважно, какую сумму выделил наш основной стратегический партнер США на военно-техническую поддержку. Самое главное, он нам ее дает. Это жест политический. Это показано всему миру, что Америка, а конкретно администрация Трампа, помогает Украине в сохранении своего суверенитета и территориальной целостности, а также в восстановлении суверенитета. Важно понимать, что данная помощь пошла именно при администрации Трампа. Потому что администрация Обамы только озадачивалась, она оказывала нам только дипломатическую и политическую помощь, но денег не давали", – говорит Стариков.

Как считает эксперт, финансовая помощь, которую выделили США Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы, ведь американцы будут пристально следить за освоением денег. Кроме того, Украина получит именно то, в чем нуждается.

"Данные ресурсы, это же деньги американских налогоплательщиков, идут под жестким контролем администрации президента. Поэтому эти деньги пойдут или в качестве услуг, или в качестве товаров, или в качестве товаров двойного назначения, или в качестве оружия и боеприпасов. И они не пойдут на государственные счета Минобороны, а попадут прямо в руки обычных офицеров, солдат, в конкретную воинскую часть. При этом Украина получит именно то, в чем нуждается. Напомню, что недавно Муженко ездил в Пентагон, где мог обсуждал все эти вопросы", – продолжает военный эксперт.

По мнению Сатрикова, получив помощь, Украине нужно будет активно проводить реформы. Это поможет получать помощь в будущем.

"Чем больше мы будем делать для того, чтобы реформировать сферу обороны, а конкретно ВСУ, чем больше мы будем проводить реформы, военно-техническая помощь будет увеличиваться", – суммирует эксперт.

Напомним, Дания, Швеция и Швейцария инвестируют 14 млн долларов в новый социальный проект на востоке Украины.

Ранее в ООН подсчитали стоимость гуманитарных проектов в Украине. В 2019 году на эти проекты предусмотрены 162 млн долларов.

Напомним, во время Всемирного экономического форума, который состоялся в швейцарском Давосе в январе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Он подтвердил готовность организации оказывать гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему населению Донбасса.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.