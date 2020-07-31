Украина получит вакцину против коронавируса от ВОЗ: кому достанутся дозы

Пока сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина

Из-за того, что Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения по глобальному доступу к вакцине против коронавируса, она должна получить дозы для 20% населения страны.

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Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в Facebook.

"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, который покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", – заметил Ляшко.

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139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, шесть из которых максимально приблизились к практическому применению.

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Но пока сложно спрогнозировать, какая именно вакцина достанется Украине, – как по типу, так и по способу и количеству введений.

Напомним, что по словам Ляшко, сейчас лидерами усматриваются вакцины, требующих двукратного введения (с повторным введением через 3-4 недели.

"Хотя на последней стадии испытаний находятся также и вакцины с однократным введением. Способами введения могут быть как внутримышечные, так и подкожные инъекции", – резюмировал он.

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