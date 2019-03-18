Украина попросит Запад подсчитать потери из-за аннексии Крыма

Киев обратиться к международной организации для подсчета убытков, которые нанесла Украине аннексии полуострова

Украина попросит Запад подсчитать потери из-за аннексии Крыма 2019-03-18T15:25:00+02:00 Политика Киев обратиться к международной организации для подсчета убытков, которые нанесла Украине аннексии полуострова

Украина намерена подсчитать потери, которые были вызваны военной агрессией России. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

С этим предложением Киев выйдет к международной организации высших органов финансового контроля на ближайшем конгрессе.

Между тем, агентство Bloomberg уже подсчитало убытки России за время аннексии Крыма. По этим данным, потери Кремля составляют 150 миллиардов долларов, большая часть которых из-за санкций США и Евросоюза. С 2014 года черный список лиц и российских компаний, на которых распространяются ограничения, достиг более 700.

Напомним, ранее во время судебного процесса по делу экс-президента Виктора Януковича в суде сообщалось, что оккупация Крыма, которой способствовал Янукович, нанесла больше триллиона гривен убытков. По словам прокуроров, Янукович способствовал оккупации Крыма российскими властями и ее представителями, "которые привели к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины и причинения убытков ... на общую сумму более 1 трлн 80 млрд 352 млн грн".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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