Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

"Украина посылает миру сигнал": Гончарук объяснил важность рынка земли

7 февраля, 12:43

Земельная реформа вызвала в Украине огромный резонанс, а споры, порой, доходили до драк

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал принять закон о рынке земли и назвал этот вопрос стратегическим и очень важным для экономического роста в Украине. Об это он сказал во время Часа вопросов в Верховной Раде.

По его словам, земельная реформа – это сигнал миру о переходе Украиной на цивилизованные правила игры.

"Вы вошли в рассмотрение, возможно, самого важного с начала работы парламента закона – о рынке земли. Не о продаже и распродаже, а о рынке земли. Это значит, что Украина посылает всему миру сигнал – мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы не готовы запрещать людям распоряжаться своей собственностью", – сказал Гончарук.

Реклама

Читайте также: Когда проголосуют за рынок земли: в "Слуге народа" готовы не спешить

Премьер также отметил, что правительству нравится, как депутаты обсуждают законопроект и призывал к единству.

В тренде
"Я не кровожадный": на "слугу народа" за угрозы написали заявление в полицию
Ткаченко (слева) и Кучеренко. Скриншот

"Ваше решение по закону о рынке земли – это об основах экономического роста. Поэтому это стратегическое, очень важное решение, которое должен принять парламент", – добавил глава правительства.

Напомним, Гончарук во время своего выступления уже рассказывал, что из-за продажи земли украинцы могут потерять субсидию. По его словам, это зависит от того, как много человек заработает на земельной сделке.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 февраля депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. На данный момент парламентариям удалось рассмотреть только 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

земельная реформа рынок земли Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
"Сегодня я остался без зарплаты" – Дмитрий РазумковПолитика
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой РимскимПолитика
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от Путина
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от ПутинаПолитика
У депутатов второй перерыв подряд: что происходит в Раде
У депутатов второй перерыв подряд: что происходит в РадеПолитика
Тимошенко сломала микрофон Разумкова, дошло до крови: фото
Тимошенко сломала микрофон Разумкова, дошло до крови: фотоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...