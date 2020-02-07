"Украина посылает миру сигнал": Гончарук объяснил важность рынка земли

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал принять закон о рынке земли и назвал этот вопрос стратегическим и очень важным для экономического роста в Украине. Об это он сказал во время Часа вопросов в Верховной Раде.
По его словам, земельная реформа – это сигнал миру о переходе Украиной на цивилизованные правила игры.
"Вы вошли в рассмотрение, возможно, самого важного с начала работы парламента закона – о рынке земли. Не о продаже и распродаже, а о рынке земли. Это значит, что Украина посылает всему миру сигнал – мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы не готовы запрещать людям распоряжаться своей собственностью", – сказал Гончарук.
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Премьер также отметил, что правительству нравится, как депутаты обсуждают законопроект и призывал к единству.
"Ваше решение по закону о рынке земли – это об основах экономического роста. Поэтому это стратегическое, очень важное решение, которое должен принять парламент", – добавил глава правительства.
Напомним, Гончарук во время своего выступления уже рассказывал, что из-за продажи земли украинцы могут потерять субсидию. По его словам, это зависит от того, как много человек заработает на земельной сделке.
Как сообщали новости "Сегодня", 6 февраля депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. На данный момент парламентариям удалось рассмотреть только 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.
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