Украина потребовала, чтобы Россия прекратила препятствовать поиску пропавших без вести на Донбассе

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Украина призвала РФ прекратить препятствовать Международному комитету Красного Креста в беспрепятственном доступе к задержанным и поиске лиц, пропавших без вести.

"Украинская сторона успешно инициировала два больших обоюдных освобождения задержанных с Россией, и война продолжается, чтобы обеспечить освобождение "всех на всех". Я воспользуюсь этой возможностью и призываю коллег присоединиться ко мне в нашем призыве к российской стороне прекратить препятствовать Международному комитету Красного Креста в беспрепятственном доступе к задержанным и поиске пропавших лиц", – сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что более 200 пленных украинцев находятся на неподконтрольных территориях Донбасса, а более 100 украинцев и крымских татар – в оккупированном Крыму и России.

"За последние два месяца наши позиции были обстреляны более 4 тыс. раз. С начала этого года 13 украинских военнослужащих были убиты, и почти 60 – ранены. Может ли кто-то назвать это замороженным конфликтом или, возможно конфликтом низкой интенсивности? Это война, единственная продолжающаяся война в Европе. Полномасштабная война, принесенная российскими войсками и их наемниками, при помощи оружия и снаряжения, поставленного РФ", – отметил Кислица.

Кроме того, он сообщил, что полное и всеобъемлющее прекращение огня и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ 24 часа 7 дней в неделю по всей оккупированной территории могут помочь принести мир на Донбасс.

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"Мы считаем, что договоренности, достигнутые в декабре в Париже, должны приблизить разрешение конфликта. Полное и всеобъемлющее прекращение огня и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ 24 на 7 по всей оккупированной территории облегчит процесс. В то время как российский министр иностранных дел предоставляет бесконечный список, почему следующий саммит "Нормандской четверки" не виден, мы тяжело работаем и делаем все возможное, чтобы сделать его возможным, как согласованно лидерами четырех стран", – сказал он.

Также замминистра подчеркнул, что Украина надеется провести местные выборы по всей территории Украины, включая ее временно оккупированные территории, "когда, конечно, условия безопасности и политические условия, позволят это, согласно украинскому законодательству, Копенгагенскому документу ОБСЕ и наличию контроля Украины над ее международно признанными границами".

Ранее в представительстве Украины в ООН заявили, что украинская сторона во время заседания поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого.

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Ранее сообщалось, что на 18 февраля Россия запросила встречу по Украине в Совбезе ООН.

Позже Украина созвала на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что 18 февраля утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойный ответ, но большие потери с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четыре погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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