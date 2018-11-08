Украина предложила России отдельно спецзаседание по Донбассу: Марчук озвучил детали

Украина предлагает России пересмотреть выполнение Минских соглашений, а для этого провести отдельное специальное заседание. Об этом заявил журналистам представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

По его словам, необходимо проанализировать выполнение положений около 10 документов и причины их невыполнения.

"В минском переговорном процессе в связи с теми событиями, которые могут произойти 11 ноября (т.н. "выборы" на Донбассе – ред.), украинская сторона заявила повторно (потому что я это предложение вносил еще в марте в связи с тем, что серьезно пробуксовывает "минский процесс", а "нормандская четверка" уже два года не встречалась): давайте проведем отдельное специальное заседание, где проведем ревизию выполнения Минских договоренностей", – сказал Марчук и добавил, что российская сторона не отвечает на предложение Украины.

Он напомнил, что первый пункт "Минска" требует прекращения огня, вывод войск и вооружений с Донбасса, демилитаризация и разминирование территорий, разоружение боевиков. Переговорщик подчеркнул, что для выполнения остальных пунктов Минских соглашений необходимо выполнить первые требования.

Ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил коллеге из РФ Владимиру Путину об обязательствах по Донбассу. Он заявлял, что России предстоит еще выполнить ряд условий по Минским договоренностям, чтобы продвинуться вперед в урегулировании конфликта и перейти к выборам на оккупированных территориях.

Отметим, что процесс урегулирования конфликта на Донбассе пока не двигается с мертвой точки, так как Россия не выполняет "Минск". В Украине даже не раз звучали мнения, что пора "минский процесс" сворачивать и искать новый формат. Однако стоит вспомнить, что именно Минские соглашения предотвратили большую войну, выиграли время и наказали Россию. В материале "Сегодня" вспоминается подписание первого Минского протокола, а эксперты рассказали о значении соглашения и влиянии смерти Захарченко на процесс переговоров.