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Украинская делегация покидает ПАСЕ (дополнено)

25 июня, 12:19

Арьев обратился к Верховной Раде и президенту принять срочные решения по ситуации в Ассамблее

Фото: Facebook

После сегодняшнего ночного решения ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации, народный депутат Владимир Арьев.

Украинская делегация после скандального решения в Ассамблее провела собрание и приняла следующие решения:

  • прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации;
  • делегация обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем;
  • делегация обращается к президенту и МИД немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

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Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призываал украинскую делегацию не выходить из ПАСЕ, так как этот шаг, среди прочего, может помешать и европейской интеграции Украины.

"Я бы не советовал украинской делегации покидать сессию ПАСЕ. Развернуться и уйти — это самый легкий путь, но он может оказаться невыгодным самой Украине. Надо участвовать, защищать свою позицию, выдвигать аргументы. Иначе будет не с кем вести дискуссию", – сказал он.

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Тег Арьев, Украина, ПАСЕ

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