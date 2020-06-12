Украина присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО: реакция Зеленского

Включение Украины в программу Партнерства расширенных возможностей НАТО позволит еще лучше взаимодействовать с блоком ради общей безопасности.

Об этом после объявления о решении Североатлантического альянса 12 июня написал на своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен членам Альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире. Статус партнера расширенных возможностей НАТО – практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", – отметил президент.

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Участие в программе позволит укрепить безопасность и стабильность в Черноморском регионе, нарастить обмен информацией, развить линии коммуникаций и активизировать проведение совместных учений с НАТО.

На сегодняшний день ее участниками являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО Украина подала в январе этого года.

Как мы уже сообщали, во время прошлогоднего визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку ко вступлению в альянс. По его словам, Украина не снимает с повестки дня возможность присоединения к Плану действий по членству в НАТО.

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