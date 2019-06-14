Украина присоединится к Организации американских государств как постоянный наблюдатель

Цель – создать платформу для расширения сотрудничества со странами Америки

Фото Организации американских государств.

Кабинет Министров принял решение об осуществлении добровольного взноса Украины в размере 40 тысяч долларов в Организацию американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя. Об этом говорится на официальном сайте Кабинета министров Украины.

"Это решение будет способствовать углублению политического диалога с государствами Северной и Южной Америки, в частности по вопросам региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества с указанными государствами",- говорится в заявлении Кабмина.

Осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, в условиях российской агрессии.

Отметим, что впервые после президентских выборов в Украине в США прибыла украинская делегация, представляющая новую власть. Среди прочего, обсуждался вопрос будущей встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером. Отметим, что ранее Дональд Трамп приглашал президента Украины в США.

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на август, но точной даты пока нет.

Как сообщали новости "Сегодня", эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказывал нам, когда Зеленский встретится с Трампом, и о чем будут говорить. Он считает, что это будет полноценный визит, а не переговоры на ходу.

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