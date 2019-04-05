Украина продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ – Климкин

Свое приглашение на встречу министров иностранных дел СНГ Климкин назвал неудачной шуткой

Фото: Getty Images

Украина продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ – Климкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a22/4b6/5c5a224b6e794.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a22/4b6/5c5a224b6e794.jpg 2019-04-05T13:16:00+03:00 Политика Свое приглашение на встречу министров иностранных дел СНГ Климкин назвал неудачной шуткой

Украина продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ, но не принимает участия в деятельности Содружества. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы не принимаем участия ни в какой деятельности СНГ. Единственное, что мы делаем – завершаем пересмотр всех соглашений таким образом, чтобы "убить" все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Он уточнил, что речь идет о соглашениях в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов и т.д.

Свое приглашение на встречу министров иностранных дел СНГ Климкин назвал "неудачной шуткой".

Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявил, что Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых будет найдено хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам.

Он также напомнил о подписании указа об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.

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