Украина продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ – Климкин
Свое приглашение на встречу министров иностранных дел СНГ Климкин назвал неудачной шуткой
Украина продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ, но не принимает участия в деятельности Содружества. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы не принимаем участия ни в какой деятельности СНГ. Единственное, что мы делаем – завершаем пересмотр всех соглашений таким образом, чтобы "убить" все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.
Он уточнил, что речь идет о соглашениях в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов и т.д.
Свое приглашение на встречу министров иностранных дел СНГ Климкин назвал "неудачной шуткой".
Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявил, что Украина пересмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых будет найдено хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам.
Он также напомнил о подписании указа об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ – Климкин". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина отказалась участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ
Киев прекратил свое участие в уставных органах Содружества
Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ
Правительство продолжает "чистить" договорно-правовую базу в рамках СНГ от устаревших договоров