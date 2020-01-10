Украина попросила у Канады разведданные о крушении "Боинга" в Иране

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинские власти обратились к Канаде с просьбой предоставить имеющуюся у Оттавы информацию об авиакатастрофе лайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

Соответствующий запрос подал Офис Генерального прокурора в надежде, что это поможет в расследовании, сообщили в ведомстве.

Читайте также: В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео

Реклама

Эту информацию подтвердил и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы бы очень этого хотели. Наш подход заключается в следующем: мы хотим делиться всей имеющейся или полученной в будущем информацией и ожидаем того же от партнеров", – сказал глава дипмиссии в эфире СВС 9 января.

При этом Шевченко добавил, что ему неизвестно, передавали ли канадцы Киеву какие-либо данные о трагедии рейса PS752, но у Украины нет подтверждения либо опровержения версии о том, что самолет Boeing 737 был сбит иранской ракетой, о чем ранее заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Напомним, что версия о том, что самолет был сбит иранскими ПВО – вероятнее всего, по ошибке – появилась практически сразу же после того, как самолет упал возле города Попрад. В Совете национальной безопасности и обороны Украины это также считают одной из основных версий. Об остальных версиях следствия смотрите в видеосюжете:

Пока в соцсетях распространяют фото обломков ракеты (похожей на снаряд ЗРК "Тор", более 10 лет назад поставленных Ирану Россией), которую обнаружили недалеко от места крушения и которой якобы сбили воздушное судно, официального подтверждения этому нет.

Несмотря на это, именно к такой версии склоняются премьеры Великобритании, Канады и президент США. Украинский лидер Владимир Зеленский этого также не исключает. В Иране же это всячески отрицают.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама