Украина может создать против России альянсы с другими странами – Ирина Луценко

Для противостояния России Украина может создать временные альянсы с другими странами, например, с США или Турцией. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала народный депутат и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, как бы не критиковали "минским формат", но благодаря ему против России ввели санкции, и альтернативы ему пока нет. В то же время он считает, что нужно искать новые пути взаимодействия с другими странами для ослабления России.

"Но нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве, пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за "Северный поток – 2". Нам это на руку, вот вам альянс Украина – США. Турции не нужно ядерное оружие в Крыму (а по данным разведки, Путин его туда уже завез), вот еще альянс. Мы стали не объектом, а субъектом геополитики. Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле. И это не закулисные игры".

Луценко напомнила, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Петр Порошенко говорил о поддержке "минского формата" и Украины американцами.

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Напомним, еще в прошлом году вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что Порошенко предложил создать "клуб друзей Крыма". По ее словам, любая площадка для обсуждения вопроса возвращения Крыма невозможна без Российской Федерации.

Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией. Госсекретарь Майк Помпео выступил с жестким заявлением.