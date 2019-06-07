Украина против России в Гааге и уход Мэй: топ-темы дня

В Нидерландах проходят устные слушания Международного суда ООН, а Тереза Мэй покинет пост лидера правящей партии

Сегодня, 7 июня, Верховная Рада занимается избирательным законодательством, а в Британии продолжаются Brexit-петрубации. Чем все это закончится – следят новости "Сегодня".

Проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. После часа вопросов к правительству должен слушаться проект Избирательного кодекса Украины (во втором чтении).

В Гааге проходит последний день устных слушаний Международного суда ООН относительно предыдущих возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против России).

Стартует Х Сессия Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе". Сессия продлится два дня.

Тереза Мэй покинет пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии , однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра Соединенного Королевства, пока ее преемник не определится по итогам внутрипартийной борьбы.

На большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами , максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля.

Напомним, днем ранее, 6 июня, Верховная Рада показала высокую активность, а цены на газ для населения обещали снизить .

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