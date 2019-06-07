Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украина против России в Гааге и уход Мэй: топ-темы дня

7 июня, 11:40

В Нидерландах проходят устные слушания Международного суда ООН, а Тереза Мэй покинет пост лидера правящей партии


Сегодня, 7 июня, Верховная Рада занимается избирательным законодательством, а в Британии продолжаются Brexit-петрубации. Чем все это закончится – следят новости "Сегодня".

Проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. После часа вопросов к правительству должен слушаться проект Избирательного кодекса Украины (во втором чтении).

В Гааге проходит последний день устных слушаний Международного суда ООН относительно предыдущих возражений России по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против России).

Стартует Х Сессия Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе". Сессия продлится два дня.

Тереза Мэй покинет пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии , однако продолжит исполнять обязанности премьер-министра Соединенного Королевства, пока ее преемник не определится по итогам внутрипартийной борьбы.

На большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами , максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля.

Напомним, днем ранее, 6 июня, Верховная Рада показала высокую активность, а цены на газ для населения обещали снизить .


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Верховная Рада, гаага, Brexit, Тереза Мэй, погода в Украине, Трибунал ООН

Вы сейчас просматриваете новость " Украина против России в Гааге и уход Мэй: топ-темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рада примет Избирательный кодекс: Парубий назвал дату

Вчера, 19:57

К парламентским выборам Украина получит новый свод законов, уверяет спикер парламента

Рада не уволила Климкина, Грицака и Полторака: как отреагировали у Зеленского

Вчера, 18:38

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук назвал голосование результатом действий оставшейся власти

Ляшко рассказал, на какие вопросы ждет ответов от Зеленского

Вчера, 17:39

Лидер Радикальной партии объяснил, почему политсила проголосовала против отставки Климкина, Полторака и Грицака

У Зеленского прокомментировали нежелание Рады голосовать за президентские законы

Вчера, 15:49

"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента, отметил Стефанчук

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

5 некогда популярных, а теперь забытых актрис: что с ними стало?

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Как стирать обувь в стиральной машине

Что лечит калина в организме человека

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Война за новый дивный мир электрической энергии

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

Вчера, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь