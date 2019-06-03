Украина против России в Международном суде в Гааги: начинается рассмотрение дела по сути

На заседании вначале заслушают представителей РФ, а на следующий день выступят украинцы

Суд в Гааге. Фото: facebook.com/MIDRussia.

Международный суд в Гааге начнет рассмотрение иска Украины против России о финансировании терроризма. Ожидается, что россияне попытаются оспорить юрисдикцию Суда рассматривать украинский иска.

Как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, 3 июня на сайте Международного суда будет обнародовано большинство материалов этого дела.

"Рассмотрение дела по существу – это детальное исследование всех доказательств, мнений экспертов и показаний свидетелей, которые Украина предоставила Суду на 17 500 страницах еще год назад. Это именно то, чего россияне пытаются избежать всеми возможными путями, включая юридическую гимнастику и эквилибристику", – написала она.

Зеркаль также отметила, что украинская команда морально готова "к очередной порции российской пропаганды". Также она добавила, что на суде Украине будут помогать юристы Марни Чик, Джонатан Гимблет и Дэвид Зайонтс, а также известные профессора, такие как Жан-Марк Тювенин и Гарольд Коу.

Ожидается, что с 3 по 7 июня будут проходит слушания относительно возражений России в деле о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Во время первого раунда заседания будут выступать представители РФ, а 4 июня свою позицию представит украинская сторона.

Второй раунд назначен на четверг, 6 июня, когда будет выступать Россия. На следующий день, 7 июня, выступят представители Украины.

Напомним, в июне 2018 года Международный суд ООН сделал "сюрприз" Путину на День России – подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. Как заявлял президент Петр Порошенко, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума и когда ждать решения суда ООН.

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