Украина провалила важный план Путина: эксперт объяснил агрессию России

Фото: Alaa Badarneh/Pool via REUTERS

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Попытки России присоединить Украину к Евразийскому экономическому союзу провалились и этим Киев сильно подпортил "наполеоновские" планы Кремля, что в итоге стало весомой причиной для российской агрессии против Украины. Об рассказал в интервью сайту "Сегодня" руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко.

По его словам, у Москвы был план – стать центром такого мощного экономического образования, как Евроазиатский экономический союз, чтобы укрепить свою позиции в мире. Однако Украине было не по пути с Россией – она стремилась в Европу, что полностью ставило крест на планах Кремля.

Эксперт напомнил, что экономика РФ – это не бывшая экономика Советского Союза. По удельному весу в мире где-то всего 1%. Получилось, что Россия, как ядерная держава, имеет вес в мире, но недостаточный. Он отмечает, что Россия недотягивает по весу до стран, с которыми она хотела бы говорить на равных, в первую очередь до США.

"Путин, придя к власти, имел свое видение, каким должен быть вес России в мире, каким он бы хотел его видеть … И вот одной из идей, подсказанных окружением, стала идея экономической реинтеграции постсоветского пространства, точнее сказать его части. Это действительно очень сильная и мощная идея, реализовав которую, Путин решил бы многие задачи. В том числе поднял бы вес России как центра такого объединения. Но, достичь этого без Украины попросту невозможно. Поэтому именно "укрощение строптивой" Украины стало центральной идеей этого правильного, но, увы, невыполнимого при настоящих условиях плана. Но сегодня в России очень мало людей знают и понимают новую украинскую экономику, ее политику, даже ее историю. А в руководстве России, в окружении Путина таких людей, как мне представляется, и вовсе нет. И была совершена системная ошибка. Дело в том, что современные экономические и политические системы России и Украины объективно несовместимы", – сказал Мироненко.

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Он отметил, что если в России главный экономический ресурс – это энергоносители (около 70% доходов бюджета от их экспорта), то в Украине это и энергоресурсы (хоть и в гораздо меньших масштабах), и плодородная земля с хорошим климатом, а главный ресурс – люди.

"Только на этом человеческом ресурсе можно было подняться – экономически и политически. А разные экономики предполагают и разные политические системы. Одно дело – если экономическая модель состоит в том, чтобы получить некие средства от продажи энергоресурсов, а потом частично дать разворовать друзьям, а частично размазать тонким слоем по всей огромной стране. Совсем другое, когда главный ресурс экономики – люди. Которые должны понимать, что их труд будет оплачен, что они будут распоряжаться результатами своего труда. Это либеральная экономическая модель, которая предполагает экономические свободы и политические свободы. И вот эти модели оказались практически несовместимы", – подчеркнул эксперт.

Мироненко добавил, что все это во много и стало причиной российской агрессии с 2014 года против Украины, когда до российского руководства, наконец, дошло – план интеграции с участием Украины неосуществим.

Читайте полный текст интервью "Без Европы не обойтись": российский политолог о войне на Донбассе и будущем Украины".

Напомним, ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол отмечал, что Украина может выступить торговым "мостом" между Евразийским экономическим союзом и ЕС. Отметим, что Беларусь является участником этого союза.

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