Украина проводит ревизию договоров с Россией – МИД

Украина уже расторгла с Россией десятки договоров после начала агрессии, но Киев и дальше проводит ревизию двухсторонних соглашений. Сейчас между странами действует еще около 300 документов.

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Об этом рассказал в интервью "Укринформу" заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

"До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться. Мы не идем на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить нашим гражданам. Мы не разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, и, находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту", – сказал он.

Боднар объяснил, что нельзя сразу разрывать все соглашения с Россией, поскольку Украина не будет иметь возможности защищать украинских граждан на российской территории. Он привел в пример Грузию.

"Вспомните ситуацию, когда Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, а для представления интересов надо искать посредника, который будет заниматься защитой интересов своих граждан в России. Я не знаю, какое количество грузин находится сейчас на территории Российской Федерации, но у нас это миллионы людей – как граждан Украины, так и этнических украинцев, проживающих в России", – сказал дипломат.

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По его словам, сейчас между Украиной и Россией действующими являются функциональные договора – частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя, но эти документы постепенно пересматриваются и оптимизируются, чтобы оставить минимально необходимое количество документов для защиты граждан.

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 апреля 2019 года прекратил действие Большой договор между Украиной и РФ. Согласно закону, осуществив вооруженную агрессию против Украины, Москва нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

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