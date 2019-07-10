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Украина рассматривает приобретение американских истребителей F-16 – СМИ

10 июля, 06:53

Киев может рассматривать приобретение истребителей F-16, заявил эксперт

Фото: Pixabay

Украина рассматривает приобретение американских истребителей F-16. Об этом заявил президент американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Говард, – пишет Укринформ.

"Ходят слухи, что Украина может действительно рассматривать приобретение истребителей F-16 американского производства. Если они соответствуют действительности, это будет означать, что США рассматривают возможность серьезного шага для помощи Украине", – рассказал он.

По мнению президента Jamestown Foundation, именно нужды Воздушных сил Украины могут быть в приоритете рассмотрения дальнейших шагов военно-технического сотрудничества Украины и США.

Правда, американский эксперт выразил беспокойство, достаточно ли в Украине англоязычных пилотов, которые могут научиться управлять F-16.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 млн долларов

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.


В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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Тег США, оружие, покупка, истребитель, Украина, f-16

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