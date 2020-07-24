Украина разработала новый формат по Крыму: Шмыгаль ожидает участия США

В Украине ранее уже обсуждали вариант с "будапештским" форматом переговоров по Крыму. Теперь же Министерство иностранных дел разработало концепцию по созданию международной платформы для деоккупации полуострова. В новый формат Киев намерен привлечь США, Великобританию, Францию и Евросоюз с НАТО.

Реклама

Об этом в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с высоким представителем ЕС по международным делам Жозепом Боррелем, передает пресс-служба Кабмина.

По словам главы правительства, МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма – международной платформы "Крым – это Украина". Он отметил, что на первом этапе это будет консультативно-координационный формат, но в будущем может превратиться в переговорный.

Читайте также: Переговоры в "будапештском формате": почему они не имеют смысла без России

"Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации от гуманитарного до безопасного измерения. Милитаризация Крыма влияет на безопасность Юго-Восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом. Среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государств-гарантов украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию, Германию как ключевого участника "нормандского формата", а также региональных партнеров, которые, как и Украина, заинтересованы в решении крымского вопроса и прекращении агрессивной политики России. Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО, других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций", – заявил Шмыгаль.

В тренде Зеленский подписал закон об изменениях в Избирательный кодекс

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, могут ли США и Британия подключиться к переговорам по Украине. Чиновник считает, что к процессу могут подключиться и другие большие страны.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама