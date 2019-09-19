Украина, Россия и ЕС соберутся сегодня на газовые переговоры в Брюсселе: подробности

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Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович в четверг, 19 сентября, председательствует во время 3-го раунда политических трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Киеве.

"Сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходит третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзита газа через Украину после 2019 года", – указали в представительстве.

Перед встречей вице-президент Еврокомиссии Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак. Главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" также присутствуют на встрече.

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"Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона", – сказал Шевчович.

"Переговоры будут сосредоточены вокруг таких сфер: каким образом отображать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы", – добавили в диппредставительстве ЕС.

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Предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года. Сегодняшняя встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00, состоится подход к прессе Шевчовича.

Как известно, транзит российского газа приносит в бюджет Украины около 3 млрд долларов в год. Остановка транзита, по мнению экспертов и политиков, также делает Украину уязвимой к российской агрессии. Специалисты уверены, что если Россия перестанет нуждаться в транзите газа через Украину, Кремль ничто не удержит от полномасштабной атаки.

Украина при поддержке ЕС предложила России заключить договор на 10 лет. Согласно этому предложению, украинская газотранспортная система (ГТС) будет ежегодно транспортировать 60 млрд кубометров газа с возможностью дополнительного транзита 30 млрд кубометров. РФ при этом предлагает продлить существующий контракт. "Газпром" также ожидает, что для заключения нового контракта "Нафтогаз" откажется от выигрышей в Стокгольмском арбитраже и выплаты от России 2,56 млрд долларов и дополнительных процентов.

Также накануне трехсторонних газовых переговоров Кабинет министров утвердил новую модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз". 18 сентября на заседании правительства отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это, по мнению чиновников, откроет возможность привлекать инвестиции в украинскую ГТС. Управлять магистральными газопроводами Украины будет Министерство финансов.

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