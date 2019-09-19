Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

Украина, Россия и ЕС соберутся сегодня на газовые переговоры в Брюсселе: подробности

19 сентября, 10:27

Сегодняшняя встреча начинается в 14:30

/ Фото: Сегодня

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович в четверг, 19 сентября, председательствует во время 3-го раунда политических трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Киеве.

"Сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходит третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзита газа через Украину после 2019 года", – указали в представительстве.

Перед встречей вице-президент Еврокомиссии Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак. Главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" также присутствуют на встрече.

Реклама

"Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона", – сказал Шевчович.

"Переговоры будут сосредоточены вокруг таких сфер: каким образом отображать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы", – добавили в диппредставительстве ЕС.

В тренде
Закон о столице и реформа прокуратуры: чем займется Верховная Рада
Фото: Верховная Рада Украины

Предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года. Сегодняшняя встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00, состоится подход к прессе Шевчовича.

Как известно, транзит российского газа приносит в бюджет Украины около 3 млрд долларов в год. Остановка транзита, по мнению экспертов и политиков, также делает Украину уязвимой к российской агрессии. Специалисты уверены, что если Россия перестанет нуждаться в транзите газа через Украину, Кремль ничто не удержит от полномасштабной атаки.

Украина при поддержке ЕС предложила России заключить договор на 10 лет. Согласно этому предложению, украинская газотранспортная система (ГТС) будет ежегодно транспортировать 60 млрд кубометров газа с возможностью дополнительного транзита 30 млрд кубометров. РФ при этом предлагает продлить существующий контракт. "Газпром" также ожидает, что для заключения нового контракта "Нафтогаз" откажется от выигрышей в Стокгольмском арбитраже и выплаты от России 2,56 млрд долларов и дополнительных процентов.

Также накануне трехсторонних газовых переговоров Кабинет министров утвердил новую модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз". 18 сентября на заседании правительства отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это, по мнению чиновников, откроет возможность привлекать инвестиции в украинскую ГТС. Управлять магистральными газопроводами Украины будет Министерство финансов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Россия брюссель Евросоюз Украина газовые переговоры

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Нацбанке назвали главную цель атак на Гонтареву
В Нацбанке назвали главную цель атак на ГонтаревуПолитика
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого
Комитет Рады поддержал переименование Переяслава-ХмельницкогоПолитика
Цены на газ, пиво, изменения в ПДД: что рассмотрит Рада на этой неделе
Цены на газ, пиво, изменения в ПДД: что рассмотрит Рада на этой неделеПолитика
В полиции сообщили подробности нападения на замглавы КГГА
В полиции сообщили подробности нападения на замглавы КГГАПроисшествия
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на ДонбассеПолитика
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в США
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в СШАПолитика

Новости партнеров

Loading...