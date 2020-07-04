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"Украина с вами!": Зеленский поздравил американцев с Днем независимости

4 июля, 15:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

На протяжении более 200 лет США были колыбелью демократии, заявил украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев с Днем независимости США и пожелал Вашингтону сил в борьбе со всеми вызовами. Свое поздравление украинский президент, который сейчас находится в Одесской области, опубликовал в Twitter.

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"С Днем независимости, США! На протяжении более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам из Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина с вами!", – написал Зеленский.

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Напомним, в прошлом году сообщения о том, что президент США Дональд Трамп использовал свои возможности, чтобы добиться от украинских властей расследования в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена, вызвали громкий скандал, в Конгрессе США даже рассматривался вопрос об импичменте Трампа.

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Напомним, 4 июля 2020 года жители США в 244-й раз отмечают главный национальный праздник страны – День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от британского владычества.

О том, как в прошлом году в США отмечали День независимости, смотрите в сюжете.

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США Владимир Зеленский День независимости США

Источник: Сегодня

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