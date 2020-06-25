Украина сделает все возможное для проведения саммита в "нормандском формате"

Его проведение возможно в Берлине

Украинская сторона делает все возможное для выполнения договоренностей лидеров стран – участниц "нормандского формата", достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине.

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Об этом шла речь во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации, информирует сайт главы государства.

Также украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО. В частности, поставила вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, находящихся в ОРДЛО Украины, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация озвучила вопросы обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Также была отмечена возможность проведения выборов в ОРДЛО Украины исключительно после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

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Советники украинской делегации в ТКГ – представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в политической группе – приняли активное участие в этих консультациях.

Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ.

Ранее сообщалось, что несмотря на конструктивный подход Украины к урегулированию ситуации на Донбассе, согласованные выводы "нормандского саммита" в Париже не выполняются.

Смотрите комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об итогах переговоров в "нормандском формате" 30 апреля между министрами иностранных дел:

Видео: МИД Украины

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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