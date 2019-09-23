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Украина сменит посла в США: у Зеленского раскрыли детали

23 сентября, 15:21

Помощник президента поделился мнением, кто должен стать новым посолом в США

/ Фото: Pixabay

Еще в июле президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в США Валерий Чалого и новый представитель в Америке будет назначен, вероятней всего, после визита главы государства в Нью-Йорк.

Об этом рассказал в интервью LB.ua помощник президента Андрей Ермак.

Он отметил, что новый дипломат будет уже после визита главы государства в США. В то же время в СМИ фигурируют на эту должность фамилии посла в Израиле – Надоленко, Франции – Шамшура, Австрии – Щербы. Помощник Зеленского поделился мнением, кто должен стать новым посолом в США.

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"Этим вопросом занимается Министерство иностранных дел. Я думаю, что меня подключат непосредственно когда уже будут выведены, наверное, основные фавориты. Пока что я просто слышу какие-то фамилии. Исходя из того, что я был в Штатах, провел там два плотных дня, встречаясь в Конгрессе и в Белом доме, думаю, что послом должен быть человек новой формации. Мы же хотим новые отношения со Штатами? Это должен быть человек, очень заинтересованный в том, чтобы эти отношения были новыми, который понимает особенности американской внутренней политики, говорит на хорошем английском языке. Не боящийся ломать стандарты, умеющий коммуницировать, по-хорошему предприимчивый. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, кто это. Пока что могу сказать, что во время встреч в Америке мне задавали вопрос относительно того, что будет с посольством. И когда я говорил, что мы будем менять посла, слышал слова благодарности", – сказал Ермак.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснял массовую замену послов. По его словам, вместо уволенных послов будут назначены и новые люди, и уже проверенные дипломаты.

Уволенный с должности посла Украины в США Валерий Чалый прокомментировал работу за четыре года. Украинский дипломат подчеркнул, что "это были непростые, наполненные новыми вызовами времена".

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США посол посол Украины Ермак

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