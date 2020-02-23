Украина снова сможет эвакуировать граждан из Уханя

Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае. Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает РБК-Украина.
Геращенко сообщил, что если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова.
Кроме того, по его словам, сегодня в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. В частности, сотрудники Национальной полиции и офицеры Национальной гвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Добавим, что если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней, сказал Геращенко.
Напомним, ранее из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев.
Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.
"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну", – сообщила в Facebook руководительница МОЗ.
Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
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