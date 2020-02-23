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Украина снова сможет эвакуировать граждан из Уханя

23 февраля, 00:56

Украина эвакуирует людей при условии, что будет получено достаточное количество заявок

Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае. Об этом на брифинге в субботу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает РБК-Украина.

Геращенко сообщил, что если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова.

Кроме того, по его словам, сегодня в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. В частности, сотрудники Национальной полиции и офицеры Национальной гвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим. Добавим, что если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней, сказал Геращенко.

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Напомним, ранее из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев.

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Также министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет 14 дней в обсервации с эвакуированными людьми из Китая.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну", – сообщила в Facebook руководительница МОЗ.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Китай МВД эвакуация коронавирус эвакуация украинцев Антон Геращенко

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