Украина солидарна с Великобританией касательно расследования "дела Скрипалей" – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул солидарность Украины с Великобританией по "делу Скрипалей".

"Расследование дела Скрипалей выявило то, что и должно было выявить. Мы всегда были солидарны с нашими британскими друзьями и партнерами в противодействии гибридным методам России и будем поддерживать их борьбу и дальше!" – написал Климкин на странице в Твиттере.

Напомним, что ранее британские правоохранители назвали имена подозреваемых в причастности к отравлению – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Также СМИ обнародовали фото двух граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года в британском городе Солсбери.

По данным британских правоохранителей, подозреваемые россияне являются сотрудниками ГРУ.

Вскоре после этого в МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.