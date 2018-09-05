Украина солидарна с Великобританией касательно расследования "дела Скрипалей" – Климкин

Сегодня, 23:24

Ранее британские правоохранители назвали имена подозреваемых в причастности к отравлению

Павел Климкин, фото из открытых источников
Павел Климкин, фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул солидарность Украины с Великобританией по "делу Скрипалей".

"Расследование дела Скрипалей выявило то, что и должно было выявить. Мы всегда были солидарны с нашими британскими друзьями и партнерами в противодействии гибридным методам России и будем поддерживать их борьбу и дальше!" – написал Климкин на странице в Твиттере.

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Напомним, что ранее британские правоохранители назвали имена подозреваемых в причастности к отравлению – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Также СМИ обнародовали фото двух граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года в британском городе Солсбери.

По данным британских правоохранителей, подозреваемые россияне являются сотрудниками ГРУ.

Вскоре после этого в МИДе РФ открестились от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.
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Источник:

"Сегодня"

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