Украина создала "люблинский треугольник" с двумя странами ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с главами МИД Польши и Литвы договорился о создании "люблинского треугольника". Теперь сотрудничество трех стран выйдет на новый уровень.

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Об этом он заявил в опубликованном на Facebook видеосообщении во время визита в польский Люблин.

"Произошло важное событие в Люблине. Вместе с министрами иностранных дел Литвы (Линкявичюсом) и Польши (Чапутовичем) мы создали "люблинский треугольник". Это новый формат регионального сотрудничества в Центральной Европе", – сказал он.

Кулаба отметил, что обычно Украина пытается присоединиться к уже существующим форматам, например, к Вышеградской четверке, Бухарестской девятке, ЕС и НАТО. Он считает, что Украина должна не только пытаться присоединиться к тому, что уже создано, но и самой создавать, и самой все больше вовлекаться в центральноевропейские дела.

"Мы сегодня очень конкретно договорились с министрами Чапутовичем и Линкявичюсом о том, что мы наполним "люблинский треугольник" содержанием, конкретными проектами. В частности, будем совместно противодействовать российской дезинформации, а наши партнеры будут поддерживать нас в европейской и евроатлантической интеграции. Это еще один шаг Украины назад в Европу", – добавил министр.

Видео: facebook.com/dmytro.kuleba

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июля министр иностранных дел Украины прилетел в Варшаву. Там Кулеба встретился с Чапутовичем. Они обсудили санкции за оккупацию Крыма и давление на "Северный поток – 2". Украинский министр проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма. Он надеется, что Польша будет одним из лидеров этого процесса.

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