Украина – США: "Мы хотим, чтоб нас услышали" – онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений

5 июня в 15:00 будет транслироваться новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, организованная совместно с нашими партнерами из Атлантического Совета.

Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.

24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума по безопасности, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикумам и обществам обоих государств, относительно важности защиты украинско-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.

Реклама

Ответом на это воззвание стало заявление семерых бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.

Этот обмен посланиями – уникальная связь через Атлантику, которая особенно подчеркивает нашу солидарность в выполнении сложных вызовов.

В тренде Эксперт объяснил, ударит ли мировой кризис и падение цены нефти по позициям Путина

Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?

Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?

Как противодействовать провокациям Москвы?

Эти вопросы будут в центре внимания нашей дискуссии, участие в которой принимают:

Джон Хербст , посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;

, посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета; Селест Волландер , советник президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах;

, советник президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах; Стивен Пайфер , посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;

, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета; Уильям Тейлор , посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;

, посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира; Иванна Климпуш-Цинцадзе , председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом; Виталий Портников , журналист и публицист;

, журналист и публицист; Арсений Яценюк , председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах; Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).

Онлайн-трансляция:

Реклама

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама