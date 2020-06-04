Українська
$ 26,75
29,96
  1. Новости политики

Украина – США: "Мы хотим, чтоб нас услышали" – онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

4 июня, 13:16

Александр Мещерский Александр Мещерский

Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений

5 июня в 15:00 будет транслироваться новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, организованная совместно с нашими партнерами из Атлантического Совета.

Разговор политиков, дипломатов и экспертов будет посвящен важнейшим проблемам украинско-американских отношений.

24 мая, откликнувшись на инициативу Киевского форума по безопасности, десятки известных украинских деятелей подписали обращение, адресованное к политикумам и обществам обоих государств, относительно важности защиты украинско-американского стратегического партнерства от вражеских провокаций и расколов.

Реклама

Ответом на это воззвание стало заявление семерых бывших послов США в Украине с призывом противодействовать попыткам навредить нашему партнерству.

Этот обмен посланиями – уникальная связь через Атлантику, которая особенно подчеркивает нашу солидарность в выполнении сложных вызовов.

В тренде
Эксперт объяснил, ударит ли мировой кризис и падение цены нефти по позициям Путина
  • Кто хочет подорвать партнерство Украины и Соединенных Штатов?
  • Зачем в Украине разжигают антизападные настроения?
  • Как противодействовать провокациям Москвы?

Эти вопросы будут в центре внимания нашей дискуссии, участие в которой принимают:

  • Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;
  • Селест Волландер, советник президента Соединенных Штатов по вопросам Евразии в 2013-17 годах, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам Украины, России и Евразии в 2009-2012 годах;
  • Стивен Пайфер, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
  • Уильям Тейлор, посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира;
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
  • Виталий Портников, журналист и публицист;
  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
  • Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).

Онлайн-трансляция:

Реклама

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Украина Киевский форум по безопасности

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Письма помощника Суркова
Письма помощника Суркова "слили" в Сеть: озвучена цель проекта "Новороссия"Донбасс
Зеленский прибыл в Хмельницкий: стало известно, зачем
Зеленский прибыл в Хмельницкий: стало известно, зачемПолитика
"Необходимо достичь режима тишины": в Германии сделали заявление по ДонбассуПолитика
В
В "Слуге народа" рассказали, как будут голосовать за новых министров в КабминПолитика
Ермак: Мы могли бы вступить в ЕС и завтра
Ермак: Мы могли бы вступить в ЕС и завтраПолитика
Рада приняла закон о повышении соцвыплат: кого это коснется
Рада приняла закон о повышении соцвыплат: кого это коснетсяЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять